«Стреляет» сквозь тело и разрывает мозг: что происходит с человеком в черной дыре

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Вероятность встречи с такой космической аномалией ничтожно мала — но все же не равна нулю.

Что будет если войти в черную дыру

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: черная дыра способна разорвать человеческий мозг

Ученые считают, что в Солнечной системе могут скрываться «первобытные» черные дыры, сформировавшиеся в ранней Вселенной. Они варьируются по массе от крошечных — намного легче скрепки — до объектов тяжелее Солнца. Физик Роберт Шеррер из Университета Вандербильта объясняет, что столкновение даже с миниатюрной черной дырой могло бы привести к ужасающим последствиям. Его слова приводит Daily Mail.

Физик отмечает, что достаточно крупный подобный объект нанес бы организму урон, сравнимый с попаданием пули: черная дыра «повела бы себя как выстрел», проходя сквозь тело. По его словам, силы гравитации и ударные волны разрывали бы ткани мозга изнутри, вызывая мгновенную гибель.

Первобытные черные дыры считаются гипотетическими объектами, возникшими в первые мгновения после Большого взрыва. Если такие объекты существуют, они постепенно уменьшались последние 13,8 миллиарда лет. Поэтому сегодня их предполагаемый размер сравним с атомом, хотя масса может быть колоссальной.

Шеррер объясняет, что при столкновении черная дыра выбросит огромное количество энергии в двух формах: сверхзвуковой ударной волны и приливных сил. Ударная волна распространяется быстрее скорости звука. В тканях человека такой энергетический импульс действовал бы подобно пулевому ранению, перебрасывая энергию вдоль траектории и разрушая органы.

Приливные силы — второй механизм разрушения. Они возникают, когда гравитация заметно сильнее тянет одну часть тела, чем другую, создавая разрыв. Это может привести к разрушению целых планет.

Но если бы такие объекты были распространены, люди давно столкнулись бы с ними. Так что вероятность встречи с такой космической аномалией ничтожно мала.

Что произойдет, если человек упадет в большую черную дыру?

Черная дыра представляет собой настолько плотный объект, что ничто, включая свет, не может вырваться из его гравитации. Если человек приблизится к одной из черных дыр, его тело будет вытянуто в длинную нить. При этом ноги будут испытывать куда более мощное притяжение, чем голова, поэтому тело вытянется и порвется. Дополнительно мощнейшие рентгеновские лучи прожгут ткани тела задолго до приближения к центру дыры.

