«У вас были шансы, ребята»: Лавров о роли Европы в урегулировании украинского конфликта

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 78 0

Глава МИД РФ считает, что она «провалилась по всем статьям».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alicia Windzio; 5-tv.ru

Лавров: Европа провалилась по всем статьям

Европа не воспользовалась шансом внести свой вклад в урегулирование кризиса на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

Таким образом Лавров прокомментировал заявления европейских политиков о том, что без их участия невозможно урегулирование украинского кризиса. Глава МИД РФ напомнил, что у Европы было много возможностей с 2014 года, так как именно они председательствовали тогда над согласованием плана урегулирования между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией.

«Сейчас, когда наши европейские коллеги громогласно заявляют, что не будет нового „Минска“, нельзя вообще решать без Европы, потому что нас это тоже касается — а Европа же провалилась по всем статьям, начиная с 2014 года», — сказал Лавров прессе.

Лавров уточнил, что именно Европа разрушила Минские договоренности. Более того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично приезжал в Киев для того, чтобы отговорить Украину от подписания мирного соглашения в 2022 году в Стамбуле.

«Когда они сейчас говорят „не сметь без нас ничего делать“: у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», — добавил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ пока не получила от США обновленную версию мирного плана. Москва готова обсуждать конкретные формулировки, но официально документ ей еще не передали.

