Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 714 0

Тела бабушки и тети шоумена были обнаружены в феврале 1996 года в одном из домов Волгограда.

Убийство бабушки и тети Прохора Шаляпина

Фото: www.globallookpress.com/ Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Убийство родственниц певца Прохора Шаляпина снова будут расследовать. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В феврале 1996 года в одном из домов Волгограда обнаружили тела бабушки и тети артиста. По данным следствия того периода, из квартиры пропали деньги, а сами женщины были жестоко убиты — тетю застрелили, а бабушке нанесли многочисленные ножевые ранения.

На протяжении более чем двух десятилетий установить виновного не удавалось, пока в 2020 году полиция не задержала местного жителя, который признался лишь в убийстве одной из женщин. Однако к тому моменту срок давности уже истек, и мужчину нельзя было привлечь к ответственности.

Сейчас Шаляпин заявил, что намерен добиться возвращения к этому делу. Правоохранительные органы уже начали прорабатывать возможность возобновления расследования.

Ранее, писал 5-tv.ru, в эфире программы «Посиделки на Дорожном радио» Шаляпин рассказал, что планирует жениться на молодой девушке и стать отцом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео