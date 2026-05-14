Без афродизиаков: какие партнеры усиливают половое влечение у женщин

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

У мужчин во время уборки повышается либидо.

Как усилить сексуальное влечение у партнера: психология

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: хозяйственные партнеры усиливают половое влечение у женщин

Равное распределение бытовых обязанностей усиливает половое влечение у женщин. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на исследование Александры Липманн из Университета Колорадо в Боулдере.

Согласно результатам научной работы, женщины, чьи избранники активно участвуют в уборке, стирке и выносе мусора, сообщают о значительно более высоком уровне сексуального удовлетворения.

Закономерность наиболее остро проявляется в парах, где партнерша изначально ожидает равенства и не придерживается патриархальных взглядов на ведение хозяйства. В случаях, когда вся бытовая нагрузка ложится на плечи женщины, ее интерес к интимной близости стремительно угасает.

Ситуация кардинально менялась, если женщина выполняла большую часть работы. В таких случаях уровень страсти был минимальным. Особенно негативно на либидо влияла единоличная ответственность за уборку дома, финансовое планирование и воспитание детей.

Аналогичные результаты были зафиксированы и среди мужчин. Оказалось, что те представители сильного пола, которые чаще занимались уборкой, чувствовали большее влечение к своим избранницам.

Наука объясняет это тем, что для мужчин клининг зачастую воспринимается как добровольный и заслуживающий похвалы вклад в отношения. При этом женщины ждут разделения обязанностей по умолчанию.

Активная забота о детях снижала мужское либидо из-за «интенсивного и изнурительного характера» этого процесса.

Авторы работы отметили, что парам стоит быть внимательнее к распределению бытовых задач. Игнорирование дисбаланса в домашних делах часто ведет к угасанию страсти, которое ошибочно принимают за личную или медицинскую проблему.

В ходе исследования специалисты изучили поведение двух групп добровольцев: 163 пары, жившие вместе в период пандемии, и 617 человек, оставшиеся в союзе после ее окончания.

