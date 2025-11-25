«Право снимает шляпу перед биологией»: как повлияет беременность Лерчек на арест

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 50 0

Адвокат разъяснила, что задержание блогерши не помешает ей получить полноценную медицинскую помощь при родах.

Как повлияет беременность Лерчек на ее арест

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Адвокат Айвар: в момент родов уголовный кодекс уступает приоритет биологии

Беременность блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек), находящейся под домашним арестом, не станет препятствием для получения полноценной медицинской помощи во время родов. Об этом в беседе с Life.ru заявила заслуженный адвокат Людмила Айвар, председатель Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве.

«Юристы часто говорят, что в момент начала родов уголовный процесс „снимает шляпу“ перед биологией. Это тот редкий случай, когда право действительно деликатно отступает», — пояснила Айвар.

По ее словам, законодательство РФ ставит защиту материнства и детства выше процессуальных ограничений, поэтому при начале родов женщина сможет вызвать скорую и будет доставлена в роддом.

Адвокат уточнила, что в большинстве случаев по ненасильственным и экономическим статьям сопровождение конвоем не назначается, а медицинский персонал работает с пациенткой исключительно по медицинским показаниям.

«После родов домашний арест сохраняется, но суды обычно корректируют условия, чтобы мать могла выполнять обязанности по уходу за младенцем», — добавила Айвар.

Отмечается, что ребенок не является субъектом меры пресечения, и все ограничения касаются только самой блогерши. Ранее стало известно, что Лерчек беременна в четвертый раз, а отцом ребенка является 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

В настоящее время она находится под домашним арестом по уголовному делу об операциях с валютой и подделке документов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что суд продлил на полгода домашний арест блогерам Чекалиным.

