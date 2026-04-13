Стало известно, с кем останутся дети Лерчек после приговора суда

Дети блогера Лерчек останутся с матерью после приговора Чекалину

После решения суда по делу Артема Чекалина дети бывших супругов будут проживать с их матерью — блогером Лерчек (Валерией Чекалиной). Об этом сообщил 5-tv.ru адвокат Роман Третьяков.

По его словам, порядок общения с детьми уже был установлен ранее, однако теперь он фактически изменился в связи с ситуацией вокруг отца.

«У них установленный режим общения с детьми. Артема нет, он будет в СИЗО, поэтому, дети к Валерии», — сказал адвокат.

Юрист также отметил, что, несмотря на тяжелое заболевание, Лерчек сохраняет позитивный настрой и продолжает бороться с болезнью.

В марте суд отменил домашний арест Валерии Чекалиной после подтверждения у нее онкологического диагноза. По этой же причине рассмотрение ее уголовного дела было временно приостановлено.

Артема Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы. Как сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда, сам обвиняемый отреагировал на решение без эмоций и отметил, что понимает вынесенный вердикт.

Суд признал Чекалина виновным в организации незаконного перевода денежных средств за границу. По версии следствия, он использовал фиктивные документы, чтобы вывести в Объединенные Арабские Эмираты сумму, превышающую 250 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.