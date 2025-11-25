Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать

Гастроэнтеролог: витамины B нужно принимать только после консультации с врачом

Зимой, когда день короткий, а температура за окном низкая, организму особенно нужны витамины для поддержания здоровья. С вопросами о приеме витаминов группы B URA.RU обратились к гастроэнтерологу Екатерине Кашух.

По ее словам, витамины группы B — это водорастворимые вещества, каждая разновидность которых выполняет важную функцию в организме. Тиамин (B1) участвует в превращении углеводов в энергию, рибофлавин (B2) регулирует окислительно-восстановительные процессы и поддерживает кожу и слизистые, пиридоксин (B6) помогает синтезу нейромедиаторов и участвует в образовании гемоглобина, фолаты (B9) необходимы для роста и деления клеток, особенно во время беременности, а кобаламин (B12) поддерживает нервные волокна и кроветворение. В группу также входят ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5) и биотин (B7), влияющие на обмен веществ, метаболизм и работу нервной системы.

Витамины группы B особенно важны для беременных женщин, пожилых людей, а также для вегетарианцев и веганов, у которых часто наблюдается дефицит B12. Пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, атрофическим гастритом или болезнью Крона, также могут плохо усваивать эти вещества из пищи.

Дефицит витаминов B на ранних стадиях сложно заметить.

«Первыми сигналами обычно становятся повышенная утомляемость, раздражительность, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. Может возникать онемение и покалывание в руках и ногах — это особенно характерно при недостатке В12. При длительном дефиците развиваются более серьезные нарушения — от анемии до неврологических расстройств», — предупредила гастроэнтеролог.

Для поддержания уровня витаминов B в организме важно разнообразить рацион. Цельнозерновые крупы, яйца, мясо, рыба и молочные продукты являются основными источниками необходимых веществ, листовая зелень, бобовые и орехи — фолатов. Врач обращает внимание, что современные методы обработки и хранения продуктов могут снижать содержание витаминов в пище.

Кашух подчеркивает, что прием витаминов B без консультации с врачом может быть опасен. Людям с нарушениями функции почек и индивидуальной непереносимостью следует быть особенно осторожными.

«Особенно внимательными следует быть с витамином В6: его длительный прием в высоких дозах может привести к сенсорной нейропатии — повреждению нервов. Это, в свою очередь, грозит различными неприятными симптомами, от нарушения слуха и чувствительности до проблем с координацией», — подчеркнула эксперт.

Также витамины группы B могут быть несовместимы с другими лекарственными препаратами.

Эксперт рекомендует сначала сдать анализы и обсудить результаты с врачом, а затем выбирать необходимые препараты для безопасного приема и укрепления здоровья.

