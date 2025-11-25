На соискание награды «Знание. Премия» подали более 18 тысяч проектов

Многие из них посвящены героям СВО.

Теме СВО посвящено большое количество проектов, которые прислали на соискание главной просветительской награды страны — «Знание. Премия». Почетному жюри предстоит выбрать лучшие проекты. В этот раз их больше 18 тысяч.

«У нас на первом месте — просветительские проекты, которые посвящены сбережению исторической памяти, о героях Великой Отечественной. Очень много проектов посвящено героям специальной военной операции. И особенно важно и здорово, что среди просветителей — сами участники СВО. У них особое моральное право рассказывать подрастающему поколению, что такое настоящий патриотизм», — отметил первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам организаторов, просветительский проект охватил все континенты. Свои заявки прислали соискатели не только из всех регионов России, но и 40 зарубежных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что за три года существования Центра знаний «Машук» в нем прошли обучение более 50 тысяч человек.

