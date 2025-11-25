«Более 50 тысяч человек»: Кириенко о развитии Центра знаний «Машук»

Кириенко: в Центре знаний «Машук» прошли обучение более 50 тысяч человек

За три года существования Центра знаний «Машук» в нем прошли обучение более 50 тысяч человек. Об этом заявил первый замглавы администрации президента (АП) России Сергей Кириенко на заседании Наблюдательного совета Центра знаний «Машук» в Национальном центре «Россия».

«За вот этот короткий промежуток времени (открыли в 2022 году. — Прим. ред.) в центре «Машук» прошло обучение более 50 тысяч человек. Конечно, очень важно, что сохраняется <…> очень высокое качество отбора, потому что <…> в среднем на каждую программу минимум девять человек на место. То есть центр отбирает только одного человека из девяти желающих и достойных для того, чтобы проходить обучение в центре «Машук», — отметил Кириенко.

Он отметил, что центр «Машук» был открыт указом президента РФ в пару к одноименному летнему молодежному форуму. Девизом стала фраза: «Учим тех, кто учит». Первыми, кто получил знания в «Машуке», были учителя истории и обществознания из новых регионов РФ.

Сейчас же центр может похвастаться не только студентами из России, но из целого ряда братских государств: Абхазии, Южной Осетии и стран СНГ.

Также в «Машуке» учат директоров учебных заведений и других управленцев из сферы образования. Еще там реализуются наставнические программы, в том числе и для ветеранов СВО, которые хотят заняться обучением или патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первый Всероссийский съезд родительских комитетов прошел в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.