«Более 50 тысяч человек»: Кириенко о развитии Центра знаний «Машук»

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Сейчас там обучаются не только россиянине, но и люди из дружественных стран.

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кириенко: в Центре знаний «Машук» прошли обучение более 50 тысяч человек

За три года существования Центра знаний «Машук» в нем прошли обучение более 50 тысяч человек. Об этом заявил первый замглавы администрации президента (АП) России Сергей Кириенко на заседании Наблюдательного совета Центра знаний «Машук» в Национальном центре «Россия».

«За вот этот короткий промежуток времени (открыли в 2022 году. — Прим. ред.) в центре «Машук» прошло обучение более 50 тысяч человек. Конечно, очень важно, что сохраняется <…> очень высокое качество отбора, потому что <…> в среднем на каждую программу минимум девять человек на место. То есть центр отбирает только одного человека из девяти желающих и достойных для того, чтобы проходить обучение в центре «Машук», — отметил Кириенко.

Он отметил, что центр «Машук» был открыт указом президента РФ в пару к одноименному летнему молодежному форуму. Девизом стала фраза: «Учим тех, кто учит». Первыми, кто получил знания в «Машуке», были учителя истории и обществознания из новых регионов РФ.

Сейчас же центр может похвастаться не только студентами из России, но из целого ряда братских государств: Абхазии, Южной Осетии и стран СНГ.

Также в «Машуке» учат директоров учебных заведений и других управленцев из сферы образования. Еще там реализуются наставнические программы, в том числе и для ветеранов СВО, которые хотят заняться обучением или патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первый Всероссийский съезд родительских комитетов прошел в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео