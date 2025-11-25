Чисто сработано: британские угонщики спрятались от полиции в джакузи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Злоумышленники крали ключи от автомобилей под покровом ночи.

В Великобритании угонщики спрятались от полиции в джакузи

Фото: www.globallookpress.com/Benedikt von Imhoff

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: британские угонщики спрятались от полиции в джакузи

В Великобритании двое угонщиков автомобилей попытались спрятаться от правосудия в джакузи, накрывшись крышкой, но были обнаружены с воздуха полицейским вертолетом. Третьего участника группы злоумышленников нашли в соседнем трейлере. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, банда занималась кражами дорогостоящих автомобилей Audi и Volkswagen в Северном и Восточном Йоркшире. По ночам они врывались в дома, крали ключи и угоняли машины.

В одном из эпизодов преступники ударили женщину в лицо, в другом — угрожали мужчине оружием и ломом, требуя ключи от автомобиля.

Полиция смогла выследить злоумышленников, начав погоню за угнанным автомобилем. Патруль смог остановить их с помощью «стингера» — шипованной ленты, прокалывающей шины. После этого угонщики бросили транспорт и попытались скрыться в частном секторе.

Двух полицейские нашли в уличном джакузи: они спрятались под крышкой и оказались мокрыми с головы до ног. Сельской местности в ту ночь спать не дали — служебная собака взяла след злоумышленников, а с воздуха их подсветил полицейский вертолет. Третьего участника задержали неподалеку — он прятался в прицепе трейлера во дворе.

Мужчины признали вину по ряду статей, включая отягченные кражи, взломы и угоны автомобилей. Суд приговорил троих угонщиков почти к 30 годам заключения.

Ситуация вызвала волну сарказма в соцсетях: пользователи жестко высмеяли попытку преступников спрятаться в джакузи.

«Полиции следовало накрыть их крышкой, включить печку на полную и оставить на пару дней», — написал один из комментаторов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео