Чисто сработано: британские угонщики спрятались от полиции в джакузи

Daily Mail: британские угонщики спрятались от полиции в джакузи

В Великобритании двое угонщиков автомобилей попытались спрятаться от правосудия в джакузи, накрывшись крышкой, но были обнаружены с воздуха полицейским вертолетом. Третьего участника группы злоумышленников нашли в соседнем трейлере. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным следствия, банда занималась кражами дорогостоящих автомобилей Audi и Volkswagen в Северном и Восточном Йоркшире. По ночам они врывались в дома, крали ключи и угоняли машины.

В одном из эпизодов преступники ударили женщину в лицо, в другом — угрожали мужчине оружием и ломом, требуя ключи от автомобиля.

Полиция смогла выследить злоумышленников, начав погоню за угнанным автомобилем. Патруль смог остановить их с помощью «стингера» — шипованной ленты, прокалывающей шины. После этого угонщики бросили транспорт и попытались скрыться в частном секторе.

Двух полицейские нашли в уличном джакузи: они спрятались под крышкой и оказались мокрыми с головы до ног. Сельской местности в ту ночь спать не дали — служебная собака взяла след злоумышленников, а с воздуха их подсветил полицейский вертолет. Третьего участника задержали неподалеку — он прятался в прицепе трейлера во дворе.

Мужчины признали вину по ряду статей, включая отягченные кражи, взломы и угоны автомобилей. Суд приговорил троих угонщиков почти к 30 годам заключения.

Ситуация вызвала волну сарказма в соцсетях: пользователи жестко высмеяли попытку преступников спрятаться в джакузи.

«Полиции следовало накрыть их крышкой, включить печку на полную и оставить на пару дней», — написал один из комментаторов.

