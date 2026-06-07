Непростое решение: что Армения может потерять при вступлении в Евросоюз

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 11 0

Выборы в Армении пройдут 7 июня и определят состав Национального собрания девятого созыва и будущего правительства страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Diego Herrera; 5-tv.ru

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Политолог Баласанян: сближение Армении с ЕС грозит экономическими последствиями

Интеграция Армении в Европейский союз может стать для страны непростым решением из-за тесной связи с российской экономикой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также привести к серьезным экономическим последствиям. Таким мнением с 5-tv.ru поделился эксперт-международник Григор Баласанян.

«Наши товары почти не соответствуют европейским стандартам. Кроме того, так как Армения получает природный газ и другие энергоресурсы в основном из Российской Федерации, то, если мы идем на Запад, в Европейский союз, то это автоматически означает, что Армения лишается возможности покупать дешевый российский газ и будет вынуждена покупать газ по европейским ценам», — отметил эксперт.

Кроме того, значительную роль играет и социальный аспект. По словам Баласаняна, денежные переводы из России, составляют сумму, сопоставимую с бюджетом республики. Также у многих жителей страны есть родственники в РФ.

5-tv.ru

Политолог Тигран Кочарян, в свою очередь, отметил, что одним из главных факторов предстоящих выборов станет явка избирателей.

«Ожидается большая явка. И большая явка — это очень хорошо для оппозиции, потому что у Пашиняна есть свой ядерный электорат, который он организует, мобилизует админресурсами на выборы», — сказал эксперт.

Политолог обратил внимание, что Никол Пашинян активно проводит предвыборные встречи с сотрудниками бюджетных учреждений, которые в большинстве своем его не поддерживают, но вынуждены присутствовать из-за опасений потерять работу.

«Никол Пашинян не уверен в своей ошеломляющей победе, и он хочет запугать, затравить оппозиционно настроенное население Армении», — заключил эксперт.

Как ранее писал 5-tv.ru, в МИД России заявили, что, при вступлении в Евросоюз потери Армении составят десятки процентов ВВП. Основные убытки понесут такие отрасли, как металлургия, производство напитков и продуктов питания.

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