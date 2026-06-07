Главной темой пленарной сессии ПМЭФ стал прагматичный диалог

Зал конгрессов. Во время пленарной сессии с участием президента России здесь сконцентрирована геополитика. Тема этого года — прагматичный диалог. То есть нам не обязательно всем дружить, но с уважением относиться друг к другу можно и нужно.

Действительно волшебство. Санкции, изоляция, обещанный много раз крах — не сработало ничего. В зале представители 130 государств, и нет свободных мест. Потому что, в отличие как раз от европейской, российская экономика показывает рост, который нельзя игнорировать.

Когда павильоны «Экспофума» буквально замирают, это верный признак того, что идет пленарное заседание. Оно транслируется здесь по всем экранам.

Это не просто очередной повод поговорить о цифрах. Прямо сейчас мы видим результаты крупнейшей трансформации мировой экономики за десятилетия.

«Это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменения самой парадигмы глобального развития. Что было раньше? На что хотел бы обратить внимание? На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент», — сказал Владимир Путин.

Так было с «мастеркартой» и «визой». Так было с западным ПО. Последние пять лет оттуда столько раз звучала уверенность в крахе российской экономики, что уже и слушать не хочется. Однако Россия продолжает планомерно выстраивать собственную экономику, причем платформенную, то есть основанную на своих крупных инфраструктурных проектах, таких, как платежная система "Мир". Это — финансовый суверенитет.

«Наши государственные финансы работают самодостаточно. Мы не привлекаем средства международных валютных фондов, там, мировых банков и так далее, мы создали собственную финансовую и независимую инфраструктуру. Карточки „Мир“ и расчетно-платежная система. Для простого человека это говорит, о чем? А то, что бы там ни было с западными странами, какие бы турбулентности там ни происходили, все работает, так и будет и продолжаться и дальше», — сказал Министр Финансов РФ Антон Силуанов.

Страховые компании всего пять лет назад были почти только британские. И только там решали, какие суда будут ходить через океан. В страховке могли отказать по политическим причинам, а если ее нет, нет и фрахта. Больше полувека расчеты велись в долларах, и нефть нельзя было купить или продать без американской валюты. Такая своеобразная дань с каждой сделки. На основании данных западных рейтинговых агентств решалось, получит страна кредит из международного банка или нет. В 2022-м нам обрубили все. Но вместо того, чтобы развалиться, Россия вместе с настоящими партнерами создала новую реальность.

«Мир переживает глубокую перестройку, меняются транспортные маршруты, формируются новые производственные цепочки, появляются современные технологические платформы, повсеместно внедряется искусственный интеллект. В условиях турбулентности в мировой экономике растет значение государств и регионов, играющих консолидирующую роль, я хочу особо подчеркнуть, консолидирующую роль и способных формировать вокруг себя пространство кооперации, устойчивости и взаимовыгоды», — сказал президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

«Был такой период 2022-23 год, когда мы адаптировались, искали модели, сохранили открытость и экономические связи. А сейчас мы, следующий этап, который мы все осознаем. Все-таки наш бизнес, надо понимать, какую мы эволюцию прошли. У нас действительно национальный бизнес, национальный капитал. Это то, что мы еще пока недооцениваем, мне кажется», — рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Именно с этим сейчас борются Западные страны пытаются остановить конкуренцию, остаться единым вектором влияния на мировую экономику.

«Фактически европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе. Они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию», — сказал Владимир Путин.

Отсюда, санкции, тарифы и пошлины. Последняя попытка остановить этап мировой трансформации, заморозка активов. И все сработало ровно наоборот. Индия забирает свое золото из Англии, больше ста тонн за последние несколько лет. Китай сокращает инвестиции в американские ценные бумаги. Расчеты, в том числе с африканскими и ближневосточными странами теперь ведутся в национальных валютах.

«Теперь все страны — хочу это подчеркнуть, все без исключения, — как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам», — сказал Владимир Путин.

За последние пять лет:

БРИКС — 49% мирового экономического роста.

G7 — 18% мирового экономического роста.

Госдолг Италии — более 137% ВВП.

Франции — более 115% ВВП.

Бельгии — более 108% ВВП.

Еще одна объективная реальность: меняется и экономическое положение Европы. После отказа от российских энергоносителей экономика Старого Света в кризисе. Страны БРИКС — обеспечивают уже почти половину мирового роста ВВП. Тогда как вклад так большой семерки оценивается в 18%.

«А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам от полутора-двух с половиной триллионов евро в еврозоне ущерба от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть, если уходившие от нас с нашего рынка на наши партнеры на двух в трехлетней давности здесь не наследили сильно не нахамили мы будем приветствовать их возвращение», — отметил Владимир Путин.

Пока Европа спорит о санкциях и потолках цен, Россия развивает атомную промышленность 80% новых АЭС в мире строятся силами Росатома. Китай регистрирует патенты на инновации в искусственном интеллекте больше, чем любая другая страна в мире. Всего через 14 лет каждый восьмой житель земли будет африканцем. И новые центры притяжения договариваются уже сейчас.

«Мы должны придерживаться подлинной многосторонности, содействовать равному участию всех стран, равному принятию решений и равному использованию выгод в глобальном управлении», — рассказал заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Этот подход разделяет и Индия. Из страны, которую когда-то воспринимали как источник дешевой рабочей силы, она превратилась в одного из лидеров цифровой экономики, космических технологий и фармацевтики. Вот и модератор дискуссии Гита Мохан, обещавшая добавить в дискуссию индийских пряностей резюмирует:

«Страны Глобального Юга стали силой, с которой нужно считаться, чей голос должен быть услышан. Санкции и давление Запада больше не действуют, мир должен привыкнуть к новой реальности и новому экономическому порядку», — сообщил модератор, редактор международных новостей медиахолдинга India Today Group Гита Мохан.

«Мы будем делать то, что считаем нужным для себя, и будем всегда выполнять наши обязательства перед нашими партнерами, тем более перед такими партнерами как Индия. Вот мы в таком ключе, по таким правилам и работаем, так и будем работать дальше», — сказал Владимир Путин.

И вот среди гостей форума снова начинают появляться европейские лица и даже впервые за многие годы приехала официальная делегация из Вашингтона. Прислали Родни Кука, его должность что-то вроде министра культуры. И он по большей части бродил по Ленинграду, который, кстати, считает своим любимым городом, чтобы в конце выполнить единственную миссию: обозначить, что США перешли от этапа игнорирования к приветам из-за океана.

«Буквально вчера для меня было большой честью, по моей просьбе „Ленинградскую симфонию“ Шостаковича исполнял оркестр, седьмую симфонию. Я попросил об этом специально. Потому что я знаю, что город выстоял не только благодаря мужеству и приверженности народа, но и благодаря культуре и музыке. И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга, Президента Трампа. И я воодушевлен всем, что я вижу с тех пор, как приехал сюда, господин президент», — рассказал представитель США на ПМЭФ, председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.

«Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу», — ответил Владимир Путин.

От Шанхая до Санкт-Петербурга, от Бразилиа до Эр-Рияда контуры нового мира уже четко обозначены. Мира, где влияние определяется не колониями и финансовыми монополиями, а технологиями, производством и способностью договариваться на равных.