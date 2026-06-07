«Любитель эпистолярного жанра»: чего Зеленский добился письмом Путину

Путин на ПМЭФ ответил на письмо Зеленского

Главное событие недели — безусловно, Петербургский экономический форум. Но главная новость связана с ним лишь косвенно: форум стал площадкой, на которой Россия дала ответ на ту новую волну провокаций, что Киев организовал в последние недели, начиная с удара по Старобельску 22 мая, где погибли студенты педколледжа. Стало окончательно ясно, что это точно не было ошибкой наводчиков ВСУ, а сознательной провокацией.

В свое время радикальные исламисты на Кавказе пытались также, устраивая теракты, повлиять на позицию Москвы. При этом у них не было таких западных покровителей и не было такого спонсорского оружия. Но методы и цели те же. Чем они закончили, мы все прекрасно знаем. Удивительно, что, начиная эти «кровавые» игры, Киев параллельно попытался установить неформальные контакты с Кремлем.

Более того, была даже поставлена дипломатическая завеса: Зеленский написал открытое письмо Путину, «как бы с предложением» сесть за стол переговоров. Естественно, под форум и, естественно, рассчитывая на то, что про письмо рано или поздно у Владимира Путина спросят журналисты.

«Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо. Он не только предложил прямые переговоры, а он одновременно Вам напрямую угрожал. Что Вы можете в первую очередь сказать в ответ на это?» — спросила Гита Мохан, модератор, редактор Международных Новостей Медиахолдинга India Today Group.

«Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» — ответил Владимир Путин.

Похоже, это единственный язык, на котором сейчас можно вести разговор с Киевом. Прямую русскую речь Зеленский и компания как будто не понимает, забывая и про дипломатический этикет, и про приличные манеры, пока на Западе ему, как избалованному ребенку, потакают. Но такое не все готовы терпеть, первым сбить спесь и вылечить от мании величия киевского предводителя попробовал американский президент, во время той самой «порки в Овальном кабинете». Помогло, как оказалось, на время.

«Мы все видели как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма. Указывал он на дресс-код. Это первое. Ну и что касается, что касается манер, в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать. Надо продолжать. Ну, а вот теперь о главном, о главном», — сказал Владимир Путин.

То, что рассказал дальше президент, объяснило многое и главное, суть режима, с которым борется России. И реальный расклад сил на поле боя. Западные СМИ продолжают гнуть линию, Киев, мол, стоит крепко, за ним весь «цивилизованный» мир, готова ли Россия принять их условия: перемирие и заморозка линии фронта? На форуме Путину пришлось лично терпеливо объяснить американскому журналисту реалии в зоне СВО.

«Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилось на 100 тысяч человек», — объяснил Владимир Путин.

И тут стало понятно, что Путина в прямом эфире внимательно смотрят в Киеве. Не успел он распрощаться с журналистами, как Зеленский опубликовал то самое «открытое письмо» — такое хамское, что было очевидно, это не для дипломатии, а для пиара. Это уловка. Зеленский давно буквально вымаливает личную встречу с Путиным.

Более того три недели назад Киев уже вышел на контакт с Кремлем через одного из российских бизнесменов. И тот даже успел съездить в украинскую столицу.

«Это было, по-моему, 21 мая, а 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление. Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления как убийство детей. Что это значит? Он говорит: „У меня нет объяснений. Они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом Вам дам знать, проинформирую“. Я говорю: „Ну, пожалуйста“. Я больше с ним не разговаривал», — подчеркнул Владимир Путин.

А как с ними дальше разговаривать? Именно поэтому в понедельник на совещание о ходе расследования терактов президент уже подвел черту.

«Ну что же? Похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор», — отметил Владимир Путин.

Киев полыхал несколько ночей подряд. Оборонные предприятия взрывались в Днепропетровске, Харькове, Одессе и много где еще. Несколько дней на местах не могли потушить пламя. Но это их выбор.

Для самых непонятливых — даже не украинцев, а их спонсоров — сигнал прозвучал еще доходчивее. БРСМД — баллистическая ракета средней и малой дальности. «Орешник», после Старобельска и череды других ударов, было сразу два пуска «Орешника». Но оба пуска, можно сказывать, в тестовом режиме. Прицеливались.

«И просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки, посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении „Орешника“ по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», — сказал Владимир Путин.

Сейчас в Европе один за другим раздаются голоса, что они мол готовы к переговорам и непременно должны быть за столом. Те, кто несколько лет изо дня в день твердили, что Россия должна сдаться, что нам нужно нанести стратегическое поражение, что мы изгои, что должны понести наказание, платить и каяться. Но в качестве кого они хотят быть за столом?

У немецкого журналиста, задавшего три вопроса — и все про Украину — ответа не нашлось.

«Люди, которые хотели бы выступать в качестве посредников, это должны быть люди, которым могут доверять обе договаривающиеся стороны. А я, честно говоря, просто не вижу и не понимаю, как можно доверять людям, как Россия может доверять людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения? В этом же проблема. Мартин, das ist das Problem», — подметил Владимир Путин.

Может хоть так дойдет. На немецком. В общем благодаря форуму в Петербурге графоман из Киев и его назойливые евро-посредники получили развернутый ответ.

«Ну что ж, я полагаю, это значит нет — вы не встретитесь с автором письма?» — спросила модератор, редактор международных новостей медиахолдинга India Today Group Гита Мохан.

«Пока не вижу смысла. Смысл только для украинской стороны — остановить наступление наших Вооруженных Сил, вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу», — ответил Владимир Путин.