«Безумие»: во Франции раскритиковали планы Макрона по размещению войск на Украине

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо поделился своим мнением.

Флориан Филиппо про размещение французских войск на Украине

Фото: www.globallookpress.com/ Winfried Rothermel

Во Франции раскритиковали планы Макрона по размещению войск на Украине

Отправка французский войск на Украину приведет к вооруженному столкновению с Россией. Так прокомментировал решение президента Франции Эммануэля Макрона лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«С таким планом прямая конфронтация с Россией рано или поздно гарантирована! Он (Макрон — Прим. Ред.) это скрывает, но он это прекрасно знает», — написал политик в публикации.

Решение о размещении войск Филиппо назвал «безумием» и призвал не отправлять в Незалежную «ни одного французского солдата».

До этого Макрон заявил, что в рамках инициативы «коалиции желающих» планируется отправить свои силы «на второй линии, вдали от фронта» после завершения боевых столкновений. Например, в Киеве и Одессе. Также там будут находиться военные из Франции, Турции и Великобритании. Они разместятся в стране после подписания мирного договора и якобы будут обеспечивать безопасность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул лицемерие стран-участниц «большой семерки». Он отметил, что недавно страны «большой семерки» приняли документ, в котором выразили следующие принципы: свободного рынка, честной конкуренции и отсутствие злоупотребления своим положением. Однако эти постулаты распространяются только на государства, входящие в G7, а когда дело касается других, эти принципы не соблюдаются.

