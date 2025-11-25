Секреты здоровья: Павел Дуров рассказал, как болеть реже

Павел Дуров посоветовал спать более восьми часов для поддержания здоровья

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами о том, как сохранять здоровье и реже болеть. Свои рекомендации он выложил в социальной сети X (бывший Twitter).

«Спите 8+ часов, ешьте настоящую пищу, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки», — написал Дуров, отвечая пользователю, который спросил секрет людей, которые редко болеют.

До этого Дуров делился другими необычными практиками. В апреле 2024 года он советовал начинать день с нескольких минут со льдом в воде с температурой около нуля градусов. В октябре 2024 года он заявил, что не употребляет алкоголь почти 20 лет. А в 2019 году предприниматель рассказывал о месячном отказе от пищи с переходом на воду, что, по его словам, помогало генерировать новые идеи для развития мессенджера.

