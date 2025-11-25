Секреты здоровья: Павел Дуров рассказал, как болеть реже

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 40 0

Бизнесмен сформулировал набор базовых принципов.

Как реже болеть — советы Павла Дурова

Фото: www.globallookpress.com/vk.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Павел Дуров посоветовал спать более восьми часов для поддержания здоровья

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами о том, как сохранять здоровье и реже болеть. Свои рекомендации он выложил в социальной сети X (бывший Twitter).

«Спите 8+ часов, ешьте настоящую пищу, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки», — написал Дуров, отвечая пользователю, который спросил секрет людей, которые редко болеют.

До этого Дуров делился другими необычными практиками. В апреле 2024 года он советовал начинать день с нескольких минут со льдом в воде с температурой около нуля градусов. В октябре 2024 года он заявил, что не употребляет алкоголь почти 20 лет. А в 2019 году предприниматель рассказывал о месячном отказе от пищи с переходом на воду, что, по его словам, помогало генерировать новые идеи для развития мессенджера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дуров анонсировал запуск сети на базе ИИ и TON.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео