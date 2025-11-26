Черногория планирует ввести визы для россиян к концу сентября 2026 года

Дарья Корзина
На текущий момент туристы могут свободно посещать европейскую страну на срок до 30 дней.

Когда Черногория введет визы для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Логинов

Черногория намерена с конца сентября 2026 года обязать граждан России оформлять визы для въезда в страну. Соответствующее заявление сделало посольство Черногории в РФ.

«В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой Евросоюза к концу III квартала 2026 года», — передает слова в дипмиссии портал RTVI.

На текущий момент российские граждане могут посещать Черногорию без виз на срок до 30 дней благодаря международному соглашению между Москвой и Подгорицей о взаимных поездках граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Россия выразила недовольство решением США по визам для российских граждан. Ограничение числа доступных визовых центров, по словам замглавы МИД РФ, серьезно осложняет процесс получения американских виз и создает трудности для туристов и других категорий заявителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

