Рябков: Россия разочарована решением США по визам для россиян

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Для подачи заявки на визу гражданам РФ приходится ездить в Астану или Варшаву.

Россия разочарована решением США по визам для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия разочарована решением США об ограничении числа визовых центров, доступных для российских граждан. Об этом в интервью с журналом «Международная жизнь» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы с большим разочарованием восприняли решение американской стороны ограничить пункты подачи визовых заявлений для российских граждан», — подчеркнул Рябков.

Такая мера, по словам замглавы МИД, значительно затрудняет процедуру получения виз для граждан России. Кроме того, это создает неудобства для туристов и других категорий заявителей.

«Я это даю в качестве иллюстрации того, что не все так однозначно. Картина многомерная, она многослойная, как, в общем-то, и все в наших отношениях», — добавил Рябков.

Ранее Госдепартамент США сообщил о новых правилах подачи заявлений на получение американских виз. С 6 сентября 2025 года документы можно подавать только в стране гражданства или постоянного проживания.

До этого граждане России и других стран могли подавать документы и проходить собеседование в любом государстве, где работает американская дипмиссия. Теперь это правило отменено, и для россиян определены лишь два места — Астана и Варшава.

