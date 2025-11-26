«Тактические успехи»: постпред США при НАТО отметил превосходство российской армии в зоне СВО

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Мэттью Уитакер оценил и то, как идут переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.

Как в США оценивают позиции ВС РФ в зоне СВО

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Российская армия имеет более сильные позиции на поле боя в зоне специальной военной операции. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox Business.

«Определенно, у русских более сильная позиция на поле боя. <… > Каждую неделю они (Российские военнослужащие. — Прим. Ред.) добиваются тактических успехов», — отметил представитель Вашингтона.

Кроме того, по словам Уитакера, стороны, которые ведут переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта, учитывают «реальное положение дел».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США достигли огромного прогресса в урегулировании украинского конфликта за последнюю неделю. В частности, Киев днем 25 ноября официально подтвердил свое согласие с планом Трампа. Основой стала программа Вашингтона, скорректированная после переговоров в Женеве.

Кроме того, положительно план Трампа оценил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что он может стать «очень хорошей основой для переговоров».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подразделения вооруженных сил России в результате решительных действий заняли населенный пункт Иванополье в ДНР.

