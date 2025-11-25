Российские войска также нанесли удары по транспортным и военным объектам Украины, которые использовались для снабжения ВСУ.
Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным Минобороны, в течение суток Вооруженные силы России нанесли удары по транспортной и портовой инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения подразделений ВСУ. Кроме того, в ведомстве заявили, что российская армия осуществила массированный удар по военным объектам на территории Украины. В министерстве подчеркнули, что атака стала ответом на удары Киева по гражданским объектам в российских регионах.
Уточняется, что под огнем оказались склады, пункты дислокации, а также объекты, задействованные в обеспечении ВСУ на различных направлениях.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
