Песков заявил о паузе в переговорах России с США и Украиной

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Ранее он заявил, что Трамп не утратил интереса к урегулированию конфликта.

Что известно о переговорах России с США и Украиной

Трехсторонние переговоры России с США и Украиной сейчас на паузе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

При этом он отметил, что, несмотря на приостановку процесса, Москва продолжает вести диалог в рамках двусторонней рабочей группы России и США, посвященной экономическим аспектам.

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Россия и Украина обсуждают вопросы, связанные с обменом пленными и телами погибших. По его словам, Москва намерена договариваться о новых обменах.

«Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — добавил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что американский лидер Дональд Трамп не утратил интереса к урегулированию конфликта на Украине.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:09
Актрису Ирину Горбачеву внесли в базу сайта «Миротворец»
0:59
Вражда окончилась: Людмилу Гурченко и Бориса Моисеева помирили после смерти
0:47
В Иране более 20 тысяч мирных жителей пострадали от ударов США и Израиля
0:39
Путин выразил Хаменеи соболезнования в связи с гибелью Лариджани
0:28
Песков заявил о паузе в переговорах России с США и Украиной
0:23
Под крылом Вашингтона? Руководство ЕС теряет авторитет на фоне иранского кризиса

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
Суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик
Слава Копейкин сыграет Басту в биографическом фильме о рэпере
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео