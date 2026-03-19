Песков заявил о паузе в переговорах России с США и Украиной
Ранее он заявил, что Трамп не утратил интереса к урегулированию конфликта.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Трехсторонние переговоры России с США и Украиной сейчас на паузе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
При этом он отметил, что, несмотря на приостановку процесса, Москва продолжает вести диалог в рамках двусторонней рабочей группы России и США, посвященной экономическим аспектам.
Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что Россия и Украина обсуждают вопросы, связанные с обменом пленными и телами погибших. По его словам, Москва намерена договариваться о новых обменах.
«Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — добавил Песков.
Ранее представитель Кремля заявил, что американский лидер Дональд Трамп не утратил интереса к урегулированию конфликта на Украине.
