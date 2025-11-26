«Учила и научила»: Филипп Киркоров рассказал, кому благодарен за свой голос

Филипп Киркоров заявил, что петь его научила преподавательница в Гнесинке

Народный певец Филипп Киркоров рассказал о том, что петь его научила педагог в музыкальном училище имени Гнесиных, в которое его даже не хотели брать. Своими воспоминаниями певец поделился с корреспондентом 5-tv.ru перед конкурсом «Пою в душе».

«У меня был замечательный педагог по вокалу в Гнесинке — Маргарита Иосифовна Ланда, которая меня учила петь. Учила и научила», — признался король российской эстрады.

Кроме того, певец рассказал, что его сначала не хотели брать в музыкальное училище имени Гнесиных. Представители учебного заведения говорили, что у Киркорова нет голоса. Однако Ланда поверила в него и заявила, что сделает ему голос. Исполнитель признался, что благодарен ей на протяжении всей жизни.

«Это, пожалуй, единственный педагог, которому я буду обязан всю жизнь, потому что, когда меня никуда не брали: ни в ГИТИС, ни в Гнесинку, вообще мало, кто верил в меня, она единственная в меня поверила и научила петь», — рассказал Филипп Киркоров.

Артист добавил, что он ходил на все занятия, так как у него было огромное желание научиться петь.

При этом талант исполнителю передался от отца, известного певца Бедроса Киркорова. Но, как считает сам артист, голос у него «был глубоко зарыт». Именно Маргарита Иосифовна помогла ему раскрыться как певцу.

Кроме того, король российской эстрады признался, что иногда поет в душе. Из-за этого он изначально неверно прочитал название конкурса «Пою в душе».

