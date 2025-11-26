Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 5,5 километра

С купола исполина сходят раскаленные лавины. Код авиационной опасности — оранжевый.

В эти минуты Камчатку засыпает пеплом! На полуострове начал извергаться вулкан Безымянный.

С купола исполина сходят раскаленные лавины. Пилотов предупредили о многокилометровом шлейфе вулканической пыли. Расположенным в окрестностях Безымянного поселкам пока ничто не угрожает.

Тем не менее, власти просят держаться подальше от вулкана. А в региональном МЧС напоминают — при сильном пеплопаде необходимо закрыть все двери и окна и постараться без необходимости не выходить на улицу.

