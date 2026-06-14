Израиль нанес удар по командному центру «Хезболлы» в Бейруте

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

В ЦАХАЛ сообщили о проведении операции в пригороде ливанской столицы.

Удары ЦАХАЛ по объектам «Хезболлах» в Ливане

Фото: www.globallookpress.com/Saeed Qaq

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру движения «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахье. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ нанесла точный удар по командному центру „Хезболлы“ в Бейруте. Командный центр использовался террористами „Хезболлы“ для продвижения террористических атак», — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед проведением операции были приняты меры по минимизации рисков для мирного населения. В частности, применялись высокоточные боеприпасы и проводилась воздушная разведка района удара.

Биньямин Нетаньяху позже заявил, что был не в курсе о планирующемся заявлении президента США Дональда Трампа относительно мирного соглашения с Тегераном, которое «застигло его врасплох».

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