В Тверской области в результате пожара в приюте сгорели 19 собак

В городе Вышний Волочек Тверской области произошел крупный пожар в приюте для бездомных животных. Жертвами возгорания стали 19 собак. Волонтеры тяжело переживают случившееся. Об этом сообщили в региональной общественной организации помощи животным «Шанс на жизнь».

«Мы потеряли друзей. Настоящих, верных, преданных друзей. Ужасно просто знать, что вот так погибло 19 собак», — говорится в публикации организации в социальной сети «ВКонтакте».

По информации инициативной группы по защите животных, огонь уничтожил шесть вагончиков, в которых содержались питомцы. Спастись удалось лишь трем собакам. Они получили ожоги различной степени тяжести и нуждаются в помощи.

При этом животные, находившиеся в уличных вольерах, не пострадали. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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