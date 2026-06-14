В Тверской области в результате пожара в приюте сгорели 19 собак

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Трагедия уничтожила несколько помещений, где содержались животные, однако некоторым питомцам все же удалось спастись.

В Тверской области произошел пожар в приюте для животных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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В городе Вышний Волочек Тверской области произошел крупный пожар в приюте для бездомных животных. Жертвами возгорания стали 19 собак. Волонтеры тяжело переживают случившееся. Об этом сообщили в региональной общественной организации помощи животным «Шанс на жизнь».

«Мы потеряли друзей. Настоящих, верных, преданных друзей. Ужасно просто знать, что вот так погибло 19 собак», — говорится в публикации организации в социальной сети «ВКонтакте».

По информации инициативной группы по защите животных, огонь уничтожил шесть вагончиков, в которых содержались питомцы. Спастись удалось лишь трем собакам. Они получили ожоги различной степени тяжести и нуждаются в помощи.

При этом животные, находившиеся в уличных вольерах, не пострадали. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Великобритании 69-летний Гарет Джонс утонул, когда пытался спасти свою собаку из моря. Джонс играл со своей собакой по кличке Конни и бросал ей теннисный мяч. Однако в один момент мяч унесло ветром прямо в воду. Активная собака сразу побежала за игрушкой, а хозяин — за ней следом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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