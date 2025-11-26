Иоанн Златоуст: какие праздники отмечают и что можно делать 26 ноября

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 83 0

Наши предки в этот день определяли, какой будет предстоящая зима.

Какие праздники отмечают 26 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В день памяти Иоанна Златоуста нельзя принимать важные решения и шить белье

Православные христиане 26 ноября чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. О том, что можно делать в этот день и какие другие праздники отмечаются 26 ноября пишет издание URA.RU.

Наши предки верили, что в этот день зима вступает в полную силу. Именно на праздник Златоуст крестьяне заготавливали пельмени, а затем замораживали их на дворе.

В этот день принято было молиться святому о правосудии. Считалось, что Иоанн помогал в обличении несправедливости.

Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский (IV–V вв.)Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский (IV–V вв.). Фото: ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ/azbyka.ru

Также на Златоуста заканчивались все полевые работы, а крестьяне по приметам определяли, какая зима будет в этом году. Если шел дождь, стоило ожидать большого урожая. Если же стоял мороз, то зима предстояла суровая.

Наши предки верили, что в этот день нельзя ругаться, менять планы и принимать важные решения, шить нательное или постельное белье, врать или сплетничать, а также отдавать детские игрушки.

Кроме того, в этот день отмечают Всемирный день информации, который был учрежден в 1994 году. Также 26 ноября — это профессиональный праздник всех сапожников, а также День денежного дерева. К тому же День борьбы с ожирением отмечают 26 ноября.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянам напомнили о самой короткой рабочей зиме в 2026 году.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

