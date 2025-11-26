«Получит эти земли»: Трамп назвал уступки России в мирном плане по Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Американский лидер описал рамки возможного соглашения, включая территориальный вопрос и роль Европы.

Уступки России в мирном плане по Украине

Фото: Reuters/Anna Rose Layden

Трамп назвал уступки России в мирном плане по Украине

Россия уже в ближайшие месяцы способна установить контроль над территориями, которые, исходя из плана мирного урегулирования, Украине предстоит уступить. Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами. Он также сказал, что диалог с президентом России Владимиром Путиным развивается успешно, и напомнил об ультиматуме, озвученном украинскому лидеру Владимиру Зеленскому перед его визитом в США. Об этом Трамп рассказал в ходе общения с представителями СМИ.

Территории

По словам американского президента, ход событий в украинском конфликте движется в одном направлении.

«В конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», — заявил Трамп.

Он пояснил, что в переговорах по урегулированию приоритетным остается вопрос границы. По словам Трампа, границу невозможно провести «посреди дома или шоссе», а поиск решения оказывается долгим и сложным.

Переговоры с Россией

Трамп отметил, что обсуждение условий урегулирования с Россией развивается положительно.

«У нас идут хорошие переговоры», — отметил он.

По оценке президента США, встреча спецпосланника Стивена Уиткоффа с Путиным может состояться уже в ближайшие дни. А визит Зеленского в США, по мнению Трампа, возможен только после достижения договоренности по украинскому вопросу.

Гарантии безопасности

Трамп заявил, что европейские государства будут участвовать в выработке гарантий безопасности в рамках будущего урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что страны Европы заинтересованы в скорейшем завершении конфликта и намерены активно включиться в процесс.

Возможные уступки

Американский лидер считает, что украинской стороне придется согласиться на сделку с Москвой. По словам Трампа, противостояние может продолжаться очень долго, поскольку численное превосходство российской армии сохраняется.

Он также высказал мнение о том, какие меры, по его представлениям, могла бы предпринять Россия для достижения урегулирования.

«Они прекращают борьбу и больше не захватывают земли», — заявил он.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

