В Новосибирске тезку главы киевского режима Зеленского осудили на девять лет

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 62 0

В течении четырех лет ему запрещено занимать должности в государственных структурах.

Тезку Зеленского лишили звания и отправили в колонию

Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

В Новосибирске гарнизонный военный суд назначил девятилетний срок лишения свободы, штраф в размере полутора миллионов рублей и лишил воинского звания мужчину, являющегося полным тезкой главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в течение четырех лет Зеленскому запрещено занимать должности в государственных структурах, предполагающие выполнение функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

В ведомстве пояснили, что военнослужащий потребовал взятку у гражданина за возможность демонтировать здание на территории охраняемого военного городка, а также за беспрепятственный въезд строительной техники и последующий вывоз отходов. В суде отметили, что общая сумма, которую он запросил, составляла полтора миллиона рублей. При этом пятьсот тысяч рублей, как утверждается, должны были быть переданы до начала работ, а оставшаяся часть — после завершения демонтажа. Во время передачи части оговоренной суммы Зеленского задержали сотрудники ФСБ.

