РФ и США предварительно договорились о приезде Уиткоффа в Москву

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Вбросы в СМИ о контактах Кремля и Белого дома направлены на то, чтобы помешать сторонам выстроить нормальные отношения.

Когда Уиткофф приедет в Москву

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и США достигли предварительной договоренности о приезде специального представителя американского президента Дональда Трампа, Стива Уиткоффа в Москву. Планируется, что он приедет на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Также политик отметил, что вбросы в СМИ о возможных контактах представителей Москвы и Вашингтона направлены на то, чтобы не дать сторонам выстроить нормальные отношения. Он подчеркнул, что не знает, откуда у журналистов информация о телефонных разговорах РФ и США.

«Кто-то сливает, кто-то прослушивает», — ответил помощник президента РФ.

Ранее Трамп также сообщил, что Уиткофф прибудет в Москву на следующей неделе. Кроме того, американский лидер подчеркивал, что не ставит предельного срока для заключения соглашения по урегулированию украинского кризиса.

Президент США выразил готовность провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако это возможно лишь после согласования соответствующих условий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:54
РФ и США предварительно договорились о приезде Уиткоффа в Москву
9:48
В Петербурге на фестивале показали инклюзивный спектакль про Буратино
9:41
Целился в педагога: во Владивостоке школьник распылил газ из аэрозольного пистолета
9:22
«Получит эти земли»: Трамп назвал уступки России в мирном плане по Украине
9:10
«Поймали вкус денег»: почему наследники Майкла Джексона оказались на грани разорения
9:09
Российские туристы спасли десятки человек во время наводнения во Вьетнаме

Сейчас читают

«Я очень жду»: турецкая актриса Ханде Эрчел о желании сняться в российском кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео