Вас тут не стояло: как автолюбители борются за парковочные места во дворе

Заблокированные соседи, захваченные места и незаконные барьеры: в Петербурге на парковках у жилых домов разгораются настоящие войны. Как выяснилось, в некоторых местах действует негласный кодекс — в приоритете тот, кто раньше поселился, а не тот, кто первым приехал на стоянку.

На чьей стороне закон и как выжить автолюбителям в такой борьбе — разбирался корреспондент «Известий» Павел Панов.

Наталья оказалась в ловушке в собственном дворе в центре Саратова. Припарковалась якобы на месте соседа. Чтобы не обострять конфликт, уступила место как бы «хозяину». Позже вернулась с полицейским, который и табличку с номером снял, и объяснил автолюбителю, что захватывать парковочные места противозаконно.

В центре Петербурга тоже места во дворе делили. Теона припарковала свой кроссовер в углу двора, а когда через два часа вернулась, оказалась заблокирована черным авто.

«Я попросила вежливо выпустить меня, на что услышала в свой адрес вопросы кто я, могу ли я предоставить свидетельство о регистрации собственности. Водитель сказал, что он улетел и освободить место он не может», — рассказала автолюбительница Теона Гамесония.

И только через сутки машину из плена удалось освободить. Хорошим манерам автоледи, которая поселилась в доме около месяца назад, учил Сергей Сенькин. Чтобы впредь не занимала два парковочных места.

«Человек просто поставил туда, куда ему удобно, но это не улица, а это дворовая территория», — считает участник конфликта Сергей Сенькин.

Негласно старожилы между собой распределили места во дворе и ревностно относятся к новоселам.

Те кто проживает в доме 10, 20, 50 лет по закону не имеют никакого преимущественного права на парковку во дворе над теми, кто, например заехал неделю назад, или гостями собственника. Все обладают одинаковыми, равными правами. Кто первым приехал, тот и занял парковочное место.

И учинять препятствия для парковки и присваивать себе общественные места — противозаконно.

«Если вы просто так заняли земельный участок и сказали, что он ваш, то грозит административная ответственность о захвате земельного участка, в КоАПе есть такое», — сказал автоэксперт Дмитрий Попов.

С 2017 года в России разрешено оформлять личные парковочные места во дворах и устанавливать на них блокираторы. Правда, сделать это непросто.

«Если две трети собственников многоквартирного дома принимают решение о размещении личного транспорта, пусть даже для временного хранения, то это переносится в законную плоскость», — отметила руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль» в Санкт-Петербурге Алла Бредец.

В Петербурге таких персональных парковок крайне мало. Все потому, что бремя их содержания обходится дорого. Аренда, уборка, и главное, ремонт асфальта или плитки — десятки тысяч рублей. Поэтому некоторые автолюбители самовольно устанавливают блокирующие устройства, чтобы всегда рассчитывать на стоянку.

Незаконные блокираторы демонтируются после обращения в полицию и управляющую организацию. Собственнику стальной конструкции выписывается штраф в пять тысяч рублей. Но нередко парковочные войны заканчиваются повреждениями машин.

