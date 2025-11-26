Симфония и джаз: Александр Маслов представил авторское прочтение известных киномелодий

Эфирная новость 73 0

Необычный концерт прошел на сцене Петербургской филармонии.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербургской филармонии прошел концерт «В ритмах джаза»

«Ла-ла-лэнд», «Интерстеллар» и «Аладдин» в ритме джаза. В Петербургской филармонии мелодии, знакомые почти каждому, прозвучали в авторском прочтении Александра Маслова.

На одной сцене встретились симфонический оркестр и джазовое трио. Новую интерпретацию получили знаменитые «Картинки с выставки» Мусоргского, а также темы из популярных кинофильмов.

По словам автора аранжировок, в его композициях важную роль играет импровизация. Она рождается спонтанно, здесь и сейчас. Что из этого получится, не знают даже сами музыканты.

Ранее 5-tv.ru писал, что беспрецедентное шоу ждет зрителей в знаменитой «Горбушке». Легенда русского рока, бессменный лидер «Крематория» Армен Григорян, отмечает юбилей, и дарит своим поклонникам сразу два больших концерта.

Выступление группы «Крематорий» в ДК Горбунова — это не просто рок-концерт в привычном понимании, а настоящее шоу. Вместе с музыкантами в образах лирических героев песен на сцену выйдут и артисты циркового театра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
1:58
Пару движений — и все напрасно: что категорически запрещено делать после массажа
1:36
«Мы забрали ее»: Боня объяснила, почему ее 13-летняя дочь больше не ходит в школу
1:15
«Не хотел вылезать»: звезда фильма «Есть только МиГ» Даниил Попов о съемках в самолете
0:57
Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям
0:36
Осень и ЖКТ: пять привычек, которые могут навредить пищеварению

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео