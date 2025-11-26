Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» для переговоров с Жапаровым

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 66 0

Российского лидера встретил почетный караул в исторической форме.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин прибыл к комплексу «Ынтымак ордо» в Бишкеке. На площади российского лидера приветствовал почетный караул, часть которого была облачена в исторические доспехи и вооружена копьями. Президента России у Дворца единства встретил лично Садыр Жапаров под звуки праздничных фанфар. Главы государств обменялись приветственными жестами и обнялись.

Владимир Путин прибыл в республику 25 ноября. Президента России в аэропорту «Манас» торжественно встретили, подняв государственные флаги и выстроив почетный караул.

Жапаров лично встречал президента РФ у трапа самолета. Российский и киргизский лидеры возложили венки к мемориалу на площади Победы в Бишкеке.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что во Дворце Единства пройдут переговоры по ключевым вопросам двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Кроме того, Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной во время ограбления ее дома
19:00
Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной
18:55
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
18:50
«Хватит!» — сын Трампа о желании критиков Уиткоффа сорвать план США по Украине
18:49
Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка
18:44
Умерова допросили в НАБУ по коррупционному делу Миндича

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
Церемония прощания с Валентиной Шарыкиной прошла в Москве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео