Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 66 0

Российского лидера лично встретил у трапа сам президент Садыр Жапаров.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 ноября, прибыл в Киргизию с официальным визитом.

Церемония встречи в аэропорту «Манас» была торжественной: были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.

У трапа «борта номер один» российского президента встретил лично глава Киргизии Садыр Жапаров.

О подготовке к визиту стало известно заранее. Ранее в этот же день пресс-служба Кремля опубликовала кадры, демонстрирующие развернутую организацию приема: на видео была видна постеленная красная дорожка в аэропорту и шла репетиция традиционного танца в ярких народных костюмах.

Программа визита, как ранее анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, будет насыщенной. 

«В ходе встречи президенты обсудят ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в разных областях», — отметил он.

Первым пунктом официальной программы станет возложение венка к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке, после чего запланирована неформальная беседа лидеров в резиденции «Ала-Арча».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Кремле показали подготовку Киргизии к прибытию Владимира Путина в рамках госвизита.

Еще больше новостей -- у Пятого канала в мессенджере MAX.


 

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
22:31
Провокация Киева с якобы российским БПЛА в Румынии и Молдавии с треском провалилась

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео