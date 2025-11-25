Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 ноября, прибыл в Киргизию с официальным визитом.

Церемония встречи в аэропорту «Манас» была торжественной: были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.

У трапа «борта номер один» российского президента встретил лично глава Киргизии Садыр Жапаров.

О подготовке к визиту стало известно заранее. Ранее в этот же день пресс-служба Кремля опубликовала кадры, демонстрирующие развернутую организацию приема: на видео была видна постеленная красная дорожка в аэропорту и шла репетиция традиционного танца в ярких народных костюмах.

Программа визита, как ранее анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, будет насыщенной.

«В ходе встречи президенты обсудят ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в разных областях», — отметил он.

Первым пунктом официальной программы станет возложение венка к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке, после чего запланирована неформальная беседа лидеров в резиденции «Ала-Арча».

