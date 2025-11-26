«Ничего не мог видеть»: Элтон Джон рассказал о проблемах со зрением

Элтон Джон рассказал о проблемах со зрением: ничего не мог видеть

Британский певец Элтон Джон признался, что последние 15 месяцев стали самыми тяжелыми в его жизни: музыкант фактически ослеп после серьезной глазной инфекции. По словам артиста, он полностью потерял зрение на правый глаз, а левый «видит очень слабо». Об этом сообщает Daily Mail.

Артист рассказал, что уже больше года не может читать, смотреть и нормально видеть окружающее.

«Это было ужасно. Из-за того, что я потерял правый глаз, а левый видит не очень хорошо, последние 15 месяцев были для меня тяжелыми, потому что я ничего не мог видеть, смотреть, читать», — сказал Элтон.

Музыкант признался, что держится благодаря надежде на развитие медицины. Певец сообщил, что проходит реабилитацию и уже заметил небольшие улучшения в работе левого глаза.

«У меня была самая невероятная жизнь, и есть надежда. Я просто должен быть терпеливым, чтобы когда-нибудь наука помогла мне с этим. Как только они помогут мне с этим, я буду в порядке. Это в точности похоже на ситуацию со СПИДом. Вы не должны терять надежду — вы должны быть стойкими», — сказал он.

«Очень медленный процесс»

О проблемах со зрением он впервые рассказал осенью 2024 года. Тогда певец пояснил, что летом перенес тяжелую инфекцию, из-за которой «резко ухудшилось зрение на один глаз».

«Это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется», — писал артист в соцсетях.

Он поблагодарил врачей, медсестер и семью за поддержку.

Поклонников напугали кадры из больницы

На фоне реальных проблем со здоровьем фанатов встревожили фотографии, где Элтон лежит на больничной койке в гипсовых повязках. Позже выяснилось, что снимки были постановочными: певец снимался в рекламном ролике к выходу фильма «Это — Spinal Tap 2: Конец продолжается».

«Слишком сильно качался… в итоге оказался в гипсе!» — пошутил он, опубликовав кадры в блоге. В подписи Элтон уточнил, что это всего лишь промоматериал и он участвует в картине как приглашенный артист.

Элтон Джон начал музыкальную карьеру в 1960-х годах, сотрудничая с поэтом Берни Топином, с которым написал множество хитов. Его первый сингл, «Your Song», стал международным успехом, а альбомы вроде «Goodbye Yellow Brick Road» и «Madman Across the Water» закрепили за ним статус легенды рока. В 1997 году он записал ремейк песни «Candle in the Wind» в память о принцессе Диане — этот сингл стал самым продаваемым в истории поп-музыки.

