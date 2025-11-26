«Упираться изо всех сил»: какие пункты мирного плана Киеву будет сложно принять

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 122 0

По некоторым спорным вопросам Украину будут поддерживать страны Европы.

Какие пункты мирного плана не примет Украина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Политолог Пилько: Украина не согласится принять русский язык государственным

Для Украины принятие русского языка как государственного является одним из самых неприемлемых пунктов в мирном плане США. Об этом изданию EADaily заявил политолог Алексей Пилько.

«Судя по всему, Москва в Анкоридже рассчитывала в обмен на „гибкость“ по территориальным вопросам получить уступки по таким пунктам, как нейтрализация украинского государства, его демилитаризация и защищенный статус русского языка. Скорее всего, эти расчеты не оправдаются», — предположил эксперт.

И если вопрос об запрете Украине вступать в НАТО еще может быть принят, то закрепление русского языка как второго государственного равносильно идеологическому поражению нынешнего киевского режима.

А сокращение численности вооруженных сил Незалежной не выгодно не только самой Украине, но и западноевропейским странам. Так как в этом случае данное государство перестанет быть потенциальным антироссийским плацдармом. Европейцы не рвутся служить, поэтому властям ЕС проще спонсировать большую украинскую армию. Это значит, что отказ от данного пункта плана будут отстаивать и Киев, и Старый свет, уверен Пилько.

Политолог отметил и то, что России невыгодно сейчас идти на уступки по этим пунктам, особенно когда она близка к победе. Поэтому, если Украина после переговоров не примет данные положения договора, то прогресс в вопросе мира маловероятен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие уступки России в мирном плане по Украине назвал президент США Дональд Трамп.

