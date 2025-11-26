Политолог Пилько: Украина не согласится принять русский язык государственным

Для Украины принятие русского языка как государственного является одним из самых неприемлемых пунктов в мирном плане США. Об этом изданию EADaily заявил политолог Алексей Пилько.

«Судя по всему, Москва в Анкоридже рассчитывала в обмен на „гибкость“ по территориальным вопросам получить уступки по таким пунктам, как нейтрализация украинского государства, его демилитаризация и защищенный статус русского языка. Скорее всего, эти расчеты не оправдаются», — предположил эксперт.

И если вопрос об запрете Украине вступать в НАТО еще может быть принят, то закрепление русского языка как второго государственного равносильно идеологическому поражению нынешнего киевского режима.

А сокращение численности вооруженных сил Незалежной не выгодно не только самой Украине, но и западноевропейским странам. Так как в этом случае данное государство перестанет быть потенциальным антироссийским плацдармом. Европейцы не рвутся служить, поэтому властям ЕС проще спонсировать большую украинскую армию. Это значит, что отказ от данного пункта плана будут отстаивать и Киев, и Старый свет, уверен Пилько.

Политолог отметил и то, что России невыгодно сейчас идти на уступки по этим пунктам, особенно когда она близка к победе. Поэтому, если Украина после переговоров не примет данные положения договора, то прогресс в вопросе мира маловероятен.

