Умер разработчик ракетных комплексов «Искандер» и «Тополь» Валериан Соболев

Александра Якимчук
Александра Якимчук 123 0

Конструктор также заведовал кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.

Умер создатель «Искандера» Валериан Соболев

Фото: © РИА Новости/Александр Поляков

Умер ученый и конструктор ракетной техники Валериан Соболев. Об этом сообщил РИА Новости друг его семьи Вячеслав Черепахин.

«Вчера умер, долго болел. Валериан Маркович для Волгограда, для оборонки — это легендарная фигура», — сказал товарищ конструктора.

Соболеву было 87 лет.

Будущий ученый родился в Сталинграде (ныне Волгоград) в августе 1938 года. Там же в 1960-м окончил Сталинградский механический институт, автотракторный факультет по специальности инженер-механик.

После получения образования работал на оборонном предприятии «Баррикады», где поднялся по карьерной лестнице до должности главного конструктора. Затем основал ЦКБ «Титан».

Был руководителем разработок таких ракетных комплексов, как «Пионер», «Тополь» и «Искандер».

Кроме конструкторской деятельности, он занимался еще и преподавательской. Был профессором, заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте. Имел звание доктора технических наук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер народный артист РСФСР Всеволод Шиловский.

