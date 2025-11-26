Совет Федерации одобрил закон об увеличении МРОТ на 2026 год

Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 2026 год. Об этом сообщило ТАСС.

С 1 января 2026 года начнут действовать изменения в статье 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». В следующем году МРОТ составит 27 093 рубля.

Отмечается, что увеличение этого показателя позволит поднять заработную плату у 4,6 миллиона трудоустроенных россиян.

С 1 января 2025 года МРОТ был равен 22 440 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Совет Федерации утвердил бюджет России на ближайшие три года. Решение было принято единогласно.

Параметры рассчитывали с учетом прогнозируемого роста ВВП и уровне инфляции превышающего значения в 4% в год.

Также были утверждены лимиты государственного долга с 2027 по 2029 год. При этом внешний долг планируется за этот же период сократить до 62,3 миллиарда долларов.

