Женщина насмерть переехала двухлетнюю дочь на парковке в Подмосковье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 197 0

Она доставила девочку в больницу, но спасти ее не удалось.

Женщина насмерть переехала дочь-малышку на парковке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Подмосковье женщина, выезжая с парковочного места в Пушкине, по трагической случайности переехала собственную двухлетнюю дочь. Об этом 26 ноября сообщили в МВД России по Московской области в их телеграм-канале.

«По факту гибели несовершеннолетней девочки в городе Пушкино возбуждено уголовное дело», — говорится в публикации.

По данным полиции, инцидент произошел накануне возле одного из домов на Степаньковском шоссе. Сорокалетняя водитель автомобиля Kia не заметила маленькую дочь, оказавшуюся позади машины, и наехала на нее.

Женщина сама отвезла ребенка в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.

Ранее стало известно о другом случае в регионе: сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Hyundai, который 22 ноября смертельно травмировал подростка в районе Коломны.

Ранее в Одинцове семимесячный ребенок получил серьезные ожоги, когда на него опрокинулся кипяток из чайника. Мать малыша, Айгуль, поделилась подробностями произошедшего с 360.ru. Ранее в некоторых публикациях появилась неверная версия о том, что ребенок якобы упал в кастрюлю с супом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
1:58
Пару движений — и все напрасно: что категорически запрещено делать после массажа
1:36
«Мы забрали ее»: Боня объяснила, почему ее 13-летняя дочь больше не ходит в школу
1:15
«Не хотел вылезать»: звезда фильма «Есть только МиГ» Даниил Попов о съемках в самолете
0:57
Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям
0:36
Осень и ЖКТ: пять привычек, которые могут навредить пищеварению

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео