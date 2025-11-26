Женщина насмерть переехала двухлетнюю дочь на парковке в Подмосковье
Она доставила девочку в больницу, но спасти ее не удалось.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Подмосковье женщина, выезжая с парковочного места в Пушкине, по трагической случайности переехала собственную двухлетнюю дочь. Об этом 26 ноября сообщили в МВД России по Московской области в их телеграм-канале.
«По факту гибели несовершеннолетней девочки в городе Пушкино возбуждено уголовное дело», — говорится в публикации.
По данным полиции, инцидент произошел накануне возле одного из домов на Степаньковском шоссе. Сорокалетняя водитель автомобиля Kia не заметила маленькую дочь, оказавшуюся позади машины, и наехала на нее.
Женщина сама отвезла ребенка в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.
Ранее стало известно о другом случае в регионе: сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Hyundai, который 22 ноября смертельно травмировал подростка в районе Коломны.
Ранее в Одинцове семимесячный ребенок получил серьезные ожоги, когда на него опрокинулся кипяток из чайника. Мать малыша, Айгуль, поделилась подробностями произошедшего с 360.ru. Ранее в некоторых публикациях появилась неверная версия о том, что ребенок якобы упал в кастрюлю с супом.
