В Подмосковье годовалая девочка выпала из машины на ходу и погибла

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Использование детского кресла в автомобиле — важное правило, пренебрегать которым нельзя.

В Подмосковье годовалая девочка выпала из машины на ходу

Фото: 5-tv.ru

В Подмосковье погиб ребенок, выпавший из автомобиля во время движения после того, как открыл дверь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Вчера, к сожалению, погибла годовалая девочка, выпав из машины. Мама отвлеклась, именно в этот момент ребенок открыл дверь и попал под колеса. Женщина остановилась, попыталась реанимировать дочь, но было поздно», — написала Мишонова.

Она напомнила, что в автомобиле крайне важно использовать детское кресло, подобранное в соответствии с возрастом и весом ребенка, а также следить за тем, чтобы двери были заблокированы во время поездки.

Мишонова подчеркнула, что нельзя ослаблять требования к безопасности детей в транспорте.

«Все пассажиры должны быть пристегнуты, а дети — в удерживающих устройствах, с момента начала движения», — заключила омбудсмен.

Ранее в Одинцове семимесячный ребенок получил серьезные ожоги после того, как на него пролился кипяток из чайника. Мать малыша, Айгуль, поделилась подробностями произошедшего с 360.ru. Ранее в разных источниках появилась неверная версия о том, что ребенок якобы упал в кастрюлю с супом, однако эта информация не подтвердилась.

