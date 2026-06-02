В Москве без вести пропал единокровный брат Геннадия Хазанова

В Москве около года не удается установить местонахождение Андрея Лукачера — единокровного брата народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова. Об этом сообщило ИА Регнум со ссылкой на родственницу семьи.

По данным агентства, инициатором поисков стала племянница мужчины. После смерти своего отца Юрия Лукачера, который также являлся единокровным братом артиста, женщина решила восстановить связь с родственником и посетила его по месту проживания.

«После смерти отца я решила наладить общение с дядей, пришла к нему домой, но двери мне никто не открыл. Счетчики на квартире показывали, что электричество отключено, соседи сказали, что давно его не видели», — рассказала она.

Как уточняет агентство, 69-летний Андрей Лукачер проживал в столичном районе Марьино. Родственница рассказала, что в последний период перед исчезновением мужчина регулярно посещал благотворительные столовые, предназначенные для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По имеющимся сведениям, собственной семьи он не имел: детей и супруги у него не было. Также, по словам племянницы, мужчина не пользовался стационарной или мобильной связью.

Весной 2026 года женщина обратилась в социальные службы, рассчитывая получить информацию о родственнике. Она предполагала, что за малоимущим пенсионером мог быть закреплен социальный работник, который располагал бы сведениями о его текущем положении. Однако, как ей сообщили, Андрей Лукачер числился в системе как пенсионер, но социальное сопровождение ему не предоставлялось.

Последнее зафиксированное обращение Андрея Лукачера в медицинское учреждение датируется февралем 2025 года. После этого каких-либо подтвержденных сведений о нем не появлялось.

Андрей Лукачер является младшим единокровным братом Геннадия Хазанова по линии отца. Помимо него, в семье был еще один единокровный брат артиста — Юрий Лукачер. О его смерти стало известно осенью 2025 года.

