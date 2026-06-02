Россельхознадзор ввел запрет на импорт яблок, груш и баклажанов из Армении

Алена Куликова

Ограничат также ввоз картофеля и сухофруктов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Россельхознадзор объявил о жестких ограничениях на ввоз целого списка товаров из Армении. Под запрет попали яблоки и груши, баклажаны, картофель и сухофрукты, сообщил Россельхознадзор на своем сайте.

Ограничения также коснутся транзита данной продукции в государства-члены ЕАЭС.

«Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей», — отметили в ведомстве.

Еще в 2019 году в Армении упразднили Министерство сельского хозяйства, а его работу передали Министерству экономики. С тех пор оно ответственно за аграрную политику и сельское хозяйство республики.

Благодаря проверкам, прошедшим 28 мая, выявили, что поставляемая продукция не соответствует регламентам стран Евразийского экономического союза и России.

Ранее Россельхознадзор уже ограничил ввоз армянских овощей, зелени, цветов, алкоголя и части рыбной продукции, а также ягод. Причина — системные нарушения. Также под запрет попал импорт воды «Джермук».

