Актеры Ярмольник, Цыганов и Снигирь выступили свидетелями по делу Тарасовой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 147 0

Артисты дают в суде показания, характеризуя личность их коллеги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снегирь дают показания по делу их коллеги Аглаи Тарасовой в Домодедовском городском суде. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Аглая очень талантливая молодая актриса, которая зарекомендовала себя. Она очень своеобразная и оригинальная, не похожа на других. Она очень талантливая», — сказал Ярмольник.

Артисты дают характеристику личности Тарасовой. Известно, что их допрашивают по ходатайству защиты.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 28 августа. При себе у нее нашли вейп, в котором содержалось 0,4 грамма масла каннабиса. При задержании актриса нервничала и пояснила таможенникам, что курительное устройство принадлежит ее знакомой, говорится в материалах по этому делу.

Против Тарасовой было возбуждено дело о наркотиках.

Позже актриса раскаялась в содеянном и назвала решение незаконно ввезти наркотики в Россию «большой ошибкой». В суде она настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий, потому что ей нужно заботиться о бабушке и дедушке, находящихся на ее иждивении.

