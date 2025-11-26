Умер актер «Одиннадцати друзей Оушена» и «Ангелов Чарли» Майкл ДеЛано

Американский актер и певец Майкл ДеЛано, настоящее имя которого — Майкл Эйс Дель Фатти, ушел из жизни. Об этом в беседе с изданием The Hollywood Reporter рассказала его вдова Джин.

Актер умер в больнице Лас-Вегаса 20 октября. Ему было 84 года. Родственники знаменитости сообщили, что причиной смерти его смерти стал сердечный приступ.

Будущий артист родился в штате Вирджиния 26 ноября 1940 года. Его отец был военным летчиком и погиб до рождения сына. Сам ДеЛано проходил службу парашютиста в армии США.

Музыкальная карьера Майкла стартовала под сценическим именем Key Larson в начале 1960-х. Тогда он подписал контракт с лейблом Swan Records.

При этом дебют артиста в кино состоялся в 1971 году. Он снялся в вестерне «Кэтлоу», в котором его партнерами по съемочной площадке были актеры Юл Бриннер и Леонард Нимой. Узнаваемость общественности ДеЛано принесла роль главы казино Уолша в картинах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Двенадцать друзей Оушена». Его фильмография насчитывает более 70 работ.

