Умер народный артист РСФСР Всеволод Шиловский. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу его театра-студии.

Актер и режиссер ушел из жизни в 87 лет. Причина смерти не названа.

Шиловский родился 3 июня 1937 года в Москве. К актерству он пришел не сразу. Сперва получил консерваторское образование, потом окончил Военно-инженерную академию имени Жуковского. Какое-то время был руководителем авиационного завода, а также начальником цеха Северного морского пути в Тикси.

В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ. Больше двадцати лет служил в одноименном театре. Однако в 1987 году покинул сцену и сосредоточился на кино.

В 2017 году создал собственный театр-студию.

Наиболее известен зрителям по работам в таких фильмах и сериалах, как «Каменская», «Интердевочка», «Узник замка Иф», «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

Всего на его счету более 100 проектов в кинематографе. В некоторых из них он выступал как режиссер или сценарист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер звезда фильмов «Зита и Гита» и «Мой любимый Раджа» Дхармендра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.