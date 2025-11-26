Известные актеры направили в суд положительные отзывы о Тарасовой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 59 0

Артистку обвиняют в контрабанде наркотиков.

Кто поддержал Аглаю Тарасову и выступил за нее на суде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Сергей Безруков, народный артист РФ и актер Евгений Миронов, а также народный артист РФ, режиссер Алексей Герман и писатель Александр Цыпкин отправили положительные характеристики на артистку Аглаю Тарасову в суд. Об этом 5-tv.ru рассказали в Домодедовском суде Московской области.

В настоящий момент Тарасова находится под запретом определенных действий. Так, ей нельзя выходить из жилья с полуночи до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.

Также актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступили свидетелями в суде по делу артистки.

Подсудимую обвиняют в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК) — у нее в багаже нашли вейп с гашишным маслом в аэропорту Домодедово 28 августа. Актриса нервничала во время задержания. Тогда она пояснила таможенникам, что курительное устройство — якобы собственность ее знакомой.

В дальнейшем Тарасова раскаялась в содеянном. Решение о незаконном ввозе наркотики в Россию она назвала «большой ошибкой».

Ранее, писал 5-tv.ru, Аглая Тарасова признала вину в деле о контрабанде наркотиков.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой срыва урегулирования конфликта на Украине
19:10
Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной во время ограбления ее дома
19:00
Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной
18:55
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
18:50
«Хватит!» — сын Трампа о желании критиков Уиткоффа сорвать план США по Украине
18:49
Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
Церемония прощания с Валентиной Шарыкиной прошла в Москве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео