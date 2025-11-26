Известные актеры направили в суд положительные отзывы о Тарасовой
Артистку обвиняют в контрабанде наркотиков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Актер Сергей Безруков, народный артист РФ и актер Евгений Миронов, а также народный артист РФ, режиссер Алексей Герман и писатель Александр Цыпкин отправили положительные характеристики на артистку Аглаю Тарасову в суд. Об этом 5-tv.ru рассказали в Домодедовском суде Московской области.
В настоящий момент Тарасова находится под запретом определенных действий. Так, ей нельзя выходить из жилья с полуночи до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.
Также актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступили свидетелями в суде по делу артистки.
Подсудимую обвиняют в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК) — у нее в багаже нашли вейп с гашишным маслом в аэропорту Домодедово 28 августа. Актриса нервничала во время задержания. Тогда она пояснила таможенникам, что курительное устройство — якобы собственность ее знакомой.
В дальнейшем Тарасова раскаялась в содеянном. Решение о незаконном ввозе наркотики в Россию она назвала «большой ошибкой».
Ранее, писал 5-tv.ru, Аглая Тарасова признала вину в деле о контрабанде наркотиков.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?