Известные актеры направили в суд положительные отзывы о Тарасовой

Актер Сергей Безруков, народный артист РФ и актер Евгений Миронов, а также народный артист РФ, режиссер Алексей Герман и писатель Александр Цыпкин отправили положительные характеристики на артистку Аглаю Тарасову в суд. Об этом 5-tv.ru рассказали в Домодедовском суде Московской области.

В настоящий момент Тарасова находится под запретом определенных действий. Так, ей нельзя выходить из жилья с полуночи до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом.

Также актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступили свидетелями в суде по делу артистки.

Подсудимую обвиняют в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК) — у нее в багаже нашли вейп с гашишным маслом в аэропорту Домодедово 28 августа. Актриса нервничала во время задержания. Тогда она пояснила таможенникам, что курительное устройство — якобы собственность ее знакомой.

В дальнейшем Тарасова раскаялась в содеянном. Решение о незаконном ввозе наркотики в Россию она назвала «большой ошибкой».

Ранее, писал 5-tv.ru, Аглая Тарасова признала вину в деле о контрабанде наркотиков.

