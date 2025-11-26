Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

О смерти новорожденного она заявила своему бывшему партнеру.

Девушка симулировала беременность, похоронила куклу в Панаме

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ziegler

Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка

Житель Панамы обратился в полицию после того, как обнаружил, что похороны его предполагаемого ребенка были инсценированы. Его бывшая 21-летняя партнерша сообщила ему о рождении и последующей смерти их общей дочери, однако на прощании в гробу лежала кукла. Об этом сообщает Mirror.

По версии мужчины, экс-избранница рассказала ему, что стала матерью и что их дочь умерла спустя три дня после рождения. По словам девушки, из-за протестов и блокировок дорог тело не могли вовремя доставить в город Бугаба, поэтому похороны были отложены.

Когда семья мужчины приехала на прощание, его мать заметила несоответствия: перчатки и обувь на теле ребенка выглядели ненатурально, а само тело походило на куклу, раскрашенную под младенца. После этого семья заявила, что девочки, вероятно, никогда не существовало.

Мужчина подал жалобу в полицию, заявив, что ему не позволили присутствовать на предполагаемом вскрытии. В больнице не нашли свидетельства о рождении или записи о лечении новорожденной. Мужчина также утверждал, что получил от бывшей поддельные документы.

Прокуратура требовала для девушки 136 месяцев тюремного заключения, обвиняя ее в инсценировке беременности, фальсификации документов и организации фиктивных похорон. Эксперты подтвердили, что она не страдает психическими расстройствами.

Однако суд ее оправдал, признав недостаточными представленные доказательства. Обманутый мужчина и его юридическая команда рассматривают возможность подачи апелляции.

Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка

