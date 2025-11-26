Адвокат Тарасовой добивается для актрисы штрафа вместо условного срока

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова Эксклюзив 61 0

Защита настаивает, что артистка заслуживает более мягкого решения по делу о контрабанде наркотиков, в то время как прокуратура уже потребовала для нее три с половиной года условно.

Адвокат Тарасовой добивается для нее штрафа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Защита актрисы Аглаи Тарасовой просит о назначении ей штрафа по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Домодедовского суда Московской области.

«Она ничем не опорочена. Произойти это не в аэропорту, в городе Домодедово, то ей бы грозила только административная ответственность. Ей этот подарок сделал ее знакомый предприниматель Роби Зумер. <…> Я полагаю, что имеются все условия, применить более мягкое наказание, такое как штраф», — заявил адвокат.

Тарасова полностью признала вину. Напомним, 28 августа актрису задержали в аэропорту Домодедово, когда она попыталась провезти вейп, в котором находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие квалифицировало ее действия по статье 229.1 УК России как контрабанду наркотических средств.

Суд избрал для актрисы меру пресечения в виде запрета определенных действий. Тарасова заявляла, что раскаивается, назвав случившееся «большой ошибкой».

Ранее, писал 5-tv.ru, прокурор запросил для Тарасовой три с половиной года условно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой срыва урегулирования конфликта на Украине
19:10
Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной во время ограбления ее дома
19:00
Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной
18:55
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
18:50
«Хватит!» — сын Трампа о желании критиков Уиткоффа сорвать план США по Украине
18:49
Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
Церемония прощания с Валентиной Шарыкиной прошла в Москве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео