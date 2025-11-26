Прокурор запросил 3,5 года условного срока для Тарасовой по делу о наркотиках
Артистка признала вину и выразила сожаление о содеянном, назвав свой поступок «большой ошибкой».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Гособвинение просит признать актрису Аглаю Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде трех с половиной лет условно с испытательным сроком в три года по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Домодедовского суда Московской области.
Напомним, 28 августа артистку задержали в аэропорту Домодедово, когда она пыталась провезти вейп, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Во время задержания актриса заметно переживала и сообщила сотрудникам таможни, что вейп якобы принадлежит ее знакомой. Такая информация содержится в материалах дела.
Следствие квалифицировало случившееся как контрабанду наркотических средств по статье 229.1 УК России.
В качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий. Тарасова признала вину и выразила сожаление о содеянном, назвав свой поступок «большой ошибкой».
Ранее, писал 5-tv.ru, актеры Ярмольник, Цыганов и Снигирь выступили свидетелями по делу Тарасовой.
