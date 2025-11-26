Аглая Тарасова извинилась перед поклонниками и попросила о снисхождении суда

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова Эксклюзив 927 0

Во время последнего слова актриса заявила, что осознала свои ошибки и нанесла вред близким и зрителям.

Извинилась ли Аглая Тарасова перед поклонниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Актриса Аглая Тарасова обратилась к зрителям и попросила прощения, выступая в суде по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из Домодедовского суда Московской области.

«Я осознала все что произошло. Я не наркоторговцев и наркопротребитель. Я понимаю, что у меня не было должной ответственности и бдительности. Этот мой проступок нанес тяжелый удар для моих родственников, бабушки и девушек. Это нанесло удар для моих зрителей, я хочу попросить у них прощения», — сказала Тарасова во время последнего слова.

Ранее прокурор запросил для актрисы три с половиной года условного срока. Тарасова полностью признала вину.

Напомним, 28 августа артистку задержали в аэропорту Домодедово, когда она пыталась провезти вейп с 0,38 грамма масла каннабиса. Ее действия квалифицировали как контрабанду наркотических средств по статье 229.1 УК России.

Суд избрал для Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она заявляла, что раскаивается и называла случившееся «большой ошибкой».

Ранее, писал 5-tv.ru, прокурор запросил для Тарасовой три с половиной года условно.

