«Во мне отсутствует талант»: Охлобыстин о режиссерской работе

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 70 0

На заре карьеры артист снял три фильма, но предпочитает больше не садиться в режиссерское кресло.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Охлобыстин считает важным честно признавать собственные ограничения

Умение честно оценивать собственные возможности — важное качество. Таким мнением поделился актер Иван Охлобыстин в интервью 5-tv.ru для спецпроекта «Лана — спрошу!».

По словам артиста, еще в годы учебы он активно занимался режиссурой, снимал короткометражные фильмы и получал награды, однако вскоре понял: административная часть профессии дается ему гораздо сложнее творческой.

«Я плохой режиссер — это правда. Во мне отсутствует административный талант. <…> А режиссер должен сочетать в себе художественное и административное», — признался он.

Охлобыстин вспомнил работу над картиной «Арбитр» в начале 1990-х, когда монтаж фильма стал для него серьезным испытанием.

Он отметил, что наблюдал, как профессиональные режиссеры легко удерживают в голове весь объем задач — от художественного замысла до соблюдения сроков и сметы. Сам он чувствовал сильнейшую усталость и перегрузку.

Актер признал, что путь режиссера потребовал бы от него здоровья и сил, которые он не был готов отдавать любой ценой.

«Я понял, что если я постараюсь, возьму себя в руки, я создам великое полотно, но умру где-то от инсульта лет в 30. Я подумал, хочу ли я, та ли это цена, что это мне нужно. Нет, я не до такой степени горделивый», — отметил он.

По его словам, важно понимать свои сильные стороны и вовремя корректировать путь.

«Иногда нужно себе честно признаваться, что мы чего-то не можем. В каждом человеке Господь заложил талант, и не один. Просто может этого таланта не быть, значит, есть какой-то другой талант», — подчеркнул артист.

Ранее Охлобыстин рассказал 5-tv.ru о несчастливой судьбе детей-актеров.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
«И снится нам»: космонавтов проводили на запуск «Союза МС-28» под пение фанатов
8:08
Эррол Маск рассказал об использовании ЭКО сыном для рождения близнецов
7:53
«Беспринципно и беспардонно»: Илья Гуров о сбежавших танцорах Татьяны Булановой
7:30
Ка-52М ударил по «опорнику» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Трамп назвал актом террора стрельбу по нацгвардейцам у Белого дома
6:59
Финляндия начала военные учения на границе с РФ с участием 6,5 тысячи солдат

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео