«Во мне отсутствует талант»: Охлобыстин о режиссерской работе

Умение честно оценивать собственные возможности — важное качество. Таким мнением поделился актер Иван Охлобыстин в интервью 5-tv.ru для спецпроекта «Лана — спрошу!».

По словам артиста, еще в годы учебы он активно занимался режиссурой, снимал короткометражные фильмы и получал награды, однако вскоре понял: административная часть профессии дается ему гораздо сложнее творческой.

«Я плохой режиссер — это правда. Во мне отсутствует административный талант. <…> А режиссер должен сочетать в себе художественное и административное», — признался он.

Охлобыстин вспомнил работу над картиной «Арбитр» в начале 1990-х, когда монтаж фильма стал для него серьезным испытанием.

Он отметил, что наблюдал, как профессиональные режиссеры легко удерживают в голове весь объем задач — от художественного замысла до соблюдения сроков и сметы. Сам он чувствовал сильнейшую усталость и перегрузку.

Актер признал, что путь режиссера потребовал бы от него здоровья и сил, которые он не был готов отдавать любой ценой.

«Я понял, что если я постараюсь, возьму себя в руки, я создам великое полотно, но умру где-то от инсульта лет в 30. Я подумал, хочу ли я, та ли это цена, что это мне нужно. Нет, я не до такой степени горделивый», — отметил он.

По его словам, важно понимать свои сильные стороны и вовремя корректировать путь.

«Иногда нужно себе честно признаваться, что мы чего-то не можем. В каждом человеке Господь заложил талант, и не один. Просто может этого таланта не быть, значит, есть какой-то другой талант», — подчеркнул артист.

