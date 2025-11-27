«Очень мало»: актер Антон Батырев рассказал о нехватке чистоты в современном кино

Актер Антон Батырев: в современном кино осталось очень мало чистоты

В современном кино не хватает чистоты и настоящих человеческих взаимоотношений. Об этом корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Есть только МиГ» рассказал актер Антон Батырев.

«Сейчас очень мало в кино, в том числе современном, чистоты, чистой любви, чистых отношений, настоящих», — заявил артист.

По словам Батырева, в центре повествования современных сериалов стоят меркантильные ценности. Персонажей волнует то, как что-нибудь урвать или же поднажать на других людей.

В то же время новый фильм «Есть только МиГ» отходит от этой парадигмы. Картина, как уточнил актер, расскажет трогательную историю о чистых человеческих взаимоотношениях.

«Один из самых трогательных моментов в сценарии — это вот о чистоте, о чистой любви, о чистых взаимоотношениях, о настоящих», — поделился Батырев.

Премьера фильма «Есть только МиГ» пройдет 27 ноября. Зрителей перенесут в 1944 год, когда советская армия освобождала Европу от немецкой оккупации. Главными героями станут не только советские летчики, но и сами самолеты, в том числе МиГ-3.

По сюжету Ивана Поливанова (Даниил Попов) после ранения отправляют на ложный аэродром, который должен отвлекать внимание немцев. Именно там он встречает любовь и получает шанс вновь вернуться в небо.

